Samuel Barata e Jessica Augusto vencem Grande Prémio de Natal

Samuel Barata e Jessica Augusto venceram este domingo a 60.ª edição do Grande Prémio de Natal, levando a melhor sobre toda a concorrência numa prova na qual marcaram presença mais de quatro mil atletas.





Vindo da Maratona de Valência, prova onde desistiu, Samuel Barata mostrou ter recuperado bem desse resultado e, com 29:37 minutos, venceu e ficou a apenas um segundo da sua melhor marca na distância. A fechar o pódio masculino ficou Fernando Serrão, com 29:39, e Miguel Ribeiro, com 29:42.E se a prova dos homens contou com um equilíbrio interessante no pódio, com diferenças muito curtas, nas senhoras o cenário foi totalmente diferente, com Jessica Augusto a triunfar de forma clara. A atleta do Sporting concluiu o percurso em 32:44, deixando Emília Pisoeiro e Mónica Silva a quase dois minutos (34:26 e 34:41, respetivamente).