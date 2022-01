Samuel Barata fica a um segundo do recorde nacional dos 10 quilómetros

Os portugueses Samuel Barata e Luís Saraiva fixaram este domingo novos recordes pessoais nos 10 quilómetros, ao serem 9.º e 28.º respetivamente na 10k Ibercaja, realizada em Valência. O primeiro, atleta do Benfica, correu a distância em 28.12 minutos (tinha 28.30, fixados precisamente em Valência, no ano passado), ao passo que o segundo, atleta do Sp. Braga, baixou a sua melhor marca para os 28.40 (tinha 29.39, fixados nos Nacionais de estrada de 2020).Nas contas nacionais de sempre, não havendo uma lista exaustiva dos melhores tempos, a World Athletics credita o tempo de Samuel Barata como o melhor de sempre do nosso país, mas a verdade é que nas contas do organismo não entra o registo de Fernando Mamede de Londres em 1985, com 28.11. De qualquer das formas, a marca do atleta do Benfica é, por isso, a segunda melhor de sempre por parte de um atleta nacional, apenas atrás de Mamede. Para trás ficam António Pinto (28.16) e Ezequiel Canário (28.27). Há ainda um tempo de Carlos Lopes nas contas (28.17), mas a marca foi obtida num percurso que não obedeceu às regras de homologação.Quanto ao triunfo absoluto, nos homens foi para o queniano Daniel Simiu Ebenyo (26.58), ao passo que nas senhoras a vitória foi para a também queniana Norah Jeruto Tanui (30.35).