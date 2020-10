Samuel Barata e Luís Saraiva saem dos Mundiais da 'meia' como novos recordes pessoais

O ugandês Jacob Kiplimo conquistou este sábado o título de campeão mundial da meia maratona, ao vencer a prova esta manhã disputada na cidade polaca de Gdynia com um tempo de 58:49 minutos, um novo recorde dos campeonatos. O jovem atleta, de apenas 19 anos, acabou por ser a surpresa numa prova na qual era outro ugandês a estrela, triunfando com 5 segundos de avanço para o queniano Kibiwott Kandie (58:54) e 19 segundos para o etíope Amedework Walelegn (59:08). Já Joshua Cheptegei, o tal ugandês do qual se esperava muito - depois dos recordes nos 5000 e 10000 metros, foi apenas quarto, com 59:21 minutos na sua estreia.





Quanto aos portugueses, com quatro atletas à partida, acabou por ser uma manhã de bons resultados, já que Samuel Barata e Luís Saraiva, os dois melhores lusos, saíram da Polónia com novos recordes pessoais. O primeiro, que entrava com 1:02:59 minutos como melhor marca, conseguiu baixa-la para 1:02:19, para um 40.º lugar final. Quanto a Saraiva, retirou praticamente um minuto ao seu melhor tempo, conseguido este ano na Meia Maratona Manuela Machado, ao registar 1:03:56 para um 78.º posto final. Nuno Lopes foi 106.º, com 1:06:30, e Rui Pinto abandonou.