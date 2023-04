Samuel Barata: «É o resultado destes meses de trabalho árduo»

Décimo colocado na Maratona de Hamburgo , com uma marca muito próxima de quebrar a barreira das 2:10 horas (2:10.13), Samuel Barata mostrou-se globalmente satisfeito com o resultado obtido na Alemanha, ainda que assuma que tencionava efetivamente baixar das 2:09."Corri bem. Tentei correr o mais estável possível. Não arrisquei muito, pois havia um grupo um pouco mais rápido, com passagem à meia em 1:04 e fui num terceiro, a 1:04.50, para tentar correr rápido na parte final. Consegui manter o 'pace'. Na parte final não consegui as 2:09, mas estou feliz. 2:10 é sempre bom. Ainda para mais na Maratona de Hamburgo, pensava que era mais plana, mas é enganadora, tem muito sobe e desce, e estava um pouco vento", confessou-nos o atleta português, de 29 anos.Barata mostrou-se ainda satisfeito por ter colhido os frutos da preparação feita. "Deu para fazer uma boa marca e é o resultado destes meses de trabalho árduo. Agora é recuperar e pensar numa próxima, para melhorar este recorde pessoal com vista aos Jogos Olímpicos do próximo ano", finalizou.