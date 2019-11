Samuel Barata em Valência de olho nos Jogos Olímpicos

Depois da estreia em Tóquio, no mês de março, onde acabou em 91.º, Samuel Barata voltará este domingo a tentar tempo de qualificação para os Jogos Olímpicos do próximo ano. Será em Valência, numa prova na qual se irão apresentar alguns dos mais rápidos atletas da especialidade, muitos deles com a mesma ambição do atleta do Benfica.





Atualmente com 2:24:15 horas como recorde pessoal, o atleta de 26 anos aposta forte na prova espanhola, partindo com a clara ambição de chegar perto do tempo de qualificação para os Jogos de Tóquio, fixado em 2:11:30 horas. E ainda que esse eventual registo olímpico represente uma melhoria brutal no seu máximo, Samuel Barata chegará a Espanha com o em alta, especialmente depois do resultado conseguido na Great North Run , prova na qual foi nono com 1:02:01 horas.Para lá de Samuel Barata, em Valência estará também Hermano Ferreira, atleta da Escola de Atletismo de Coimbra que voltará a atacar a maratona depois de ter desistido em Sevilha e de ter sido nono no Porto, no mês passado, com 2:26:58. Há outros atletas lusos presentes na lista de pré-inscritos, devendo a confirmação das suas presenças ser dada nos próximos dias. De notar que muitos deles estão também pré-inscritos para os Europeus de Corta Mato, pelo que neste caso alguns terão de definir as suas prioridades, até porque os Europeus são já na próxima semana.