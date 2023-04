Samuel Barata fecha top-10 em Hamburgo com melhor marca portuguesa na maratona desde 2006

O português Samuel Barata foi este domingo o 10.º colocado na Maratona de Hamburgo, fechando a prova com 02:10.13 horas, um registo que o coloca como o melhor português na distância desde 2006 - quando Luís Jesus correu em 2:08.55 horas. O atleta do Benfica, de 29 anos, consegue igualmente melhorar bastante o seu recorde na distância, que até agora era de 2:24:15 (Tóquio, em 2019).Vindo de duas meias maratonas de grande valia, ambas em 1:01.40, Samuel Barata entrou na prova bastante moralizado e a passagem à 'meia' fazia indicar um registo bastante promissor - 1:04.48. Na segunda metade acabaria por ceder ligeiros segundos, que lhe tiraram a possibilidade de fazer uma marca abaixo das 2:10, mas mesmo assim de Hamburgo o atleta nacional consegue levar uma marca que o coloca como o melhor português dos últimos tempos.Para mais, com este registo, Samuel Barata garante pontos importantes para o ranking da World Athletics rumo os Jogos Olímpicos, tendo ainda ficado a somente 23 segundos da marca de qualificação para os Mundiais deste ano, em Budapeste - 2:09.40.Note-se que esta foi a segunda marca de grande valia de atletas portugueses na maratona nas últimas semanas, depois de Rui Pinto ter feito 2:11.23 horas em Roterdão, na semana passada.Samuel Barata foi o terceiro europeu na prova, apenas atrás dos alemães Richard Ringer (2:08.08) e Haftom Welday (2:09.40). Nota ainda para o brasileiro Daniel do Nascimento, que fechou em 4.º, com 2:07.06. Relativamente ao pódio, foi totalmente queniano: Bernard Koech venceu em 2:04.09, à frente de Joshua Belet (2:04.33) e Martin Kosgei (2:06.18).