Samuel Barata iguala recorde pessoal com 7.º lugar na Meia Maratona de Berlim

O português Samuel Barata foi este domingo sétimo colocado na Meia Maratona de Berlim, com um tempo de 1:01.40 que igualam a sua melhor marca na distância, feita há cerca de mês e meio na 'meia' de Barcelona. Um resultado que confirma a subida de forma do atleta do Benfica, de 29 anos e que serve como grande indicador para a maratona que se aproxima no seu calendário.A prova alemã fica também marcada por um tempo canhão no feminino, com a britânica Eilish McColgan a surpreender as favoritas africanas com uma marca (1:05.43) que são um recorde pessoal e também britânico. McColgan tinha como objetivo o recorde europeu de Sifan Hassan (1:05:15), mas ficaria aquém dessa marca. Ainda assim, a atleta britânica conseguiu surpreender tudo e todos e relegou para segundo plano as etíopes Tsigie Gebreselama (1:06.13) e Yalemget Yaregal (1:06.27). Quanto aos homens, o pódio foi totalmente queniano, com Sabastian Sawe a ganhar em 59:00, à frente de Alex Kibet (59.11) e Bravin Kiprop (59.22).