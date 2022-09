Samuel Barata no treino desta semana dos adidas Runners Lisboa

O habitual treino de quarta-feira dos adidas Runners Lisboa vai contar esta semana com a presença de Samuel Barata, um dos mais importantes atletas nacionais da atualidade. Marcado para as 19 horas, no ponto de encontro de sempre, na Doca de Santo Amaro, junto à Ponte 25 de Abril, este será um momento para aprender e poder treinar ao lado de um atleta que normalmente representa o nosso país nas principais competições internacionais.Para participar no treino é necessário apenas fazer o registo na plataforma na Adidas