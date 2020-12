São Silvestre de Lisboa: organização diz que corrida só para elites "não fazia sentido"

Tal como as empresas de organização de eventos, também os atletas de elite se encontram numa encruzilhada, por não terem provas para competir, e a verdade é que pela cabeça de Hugo Sousa passou realizar uma prova só para os profissionais, na São Silvestre da Amadora ou na de Lisboa. Mas a ideia acabou por não passar disso mesmo, de uma ideia. Primeiro por uma questão financeira – "Cortar a rua para 100 atletas custa o mesmo que para 10 mil", lembra -, mas também por uma razão de cidadania: "Estamos a pedir às pessoas para ficarem em casa no Natal e depois no dia 26 fazíamos um evento de espetáculo no centro de Lisboa? Não fazia sentido, por isso optámos por abandonar a ideia."





"Estudámos essa possibilidade, mas depois de fazermos contas percebemos que era financeiramente inviável, pois cortar a rua para 100 atletas é o mesmo que para 10 mil", começa por dizer, apontando depois aquela que é, no seu entender, a razão principal. "Chegámos à conclusão que, estar a ter uma prova nas ruas, numa altura em que não queremos incentivar as pessoas a sair, a fazer aglomerações, seria completamente um contrasenso em relação ao que pedimos hoje em dia. Rapidamente chegámos à conclusão, em acordo com as Câmaras Municipais, que não seria viável. E acabámos por desistir da ideia, com muita pena minha. Para os atletas seria ótimo, pois estão a penar, não conseguem competir e estão a treinar sem objetivos. A situação deles não é fácil, pois o ganha pão deles são os eventos. Qualquer prova que apareça seria ouro sobre azul, mas não era viável financeiramente, mas também era o contrasenso ao que era pedido. Estamos a pedir às pessoas para ficarem em casa no Natal e depois no dia 26 fazíamos um evento de espectáculo no centro de Lisboa. Não fazia sentido, por isso optámos por abandonar a ideia", justificou.E mesmo sem ter a chance de correrem de forma competitiva, já vários atletas de elite decidiram aceitar o desafio da HMS Sports e também se inscreveram na prova virtual. Uma delas foi Jessica Augusto, uma cara habitual nas provas de final de ano, que decidiu associar-se ao evento e também promovê-lo nas redes sociais.Muitas organizadoras de eventos procuraram contrariar a tendência do cancelamento lançando-se à aventura em provas com pelotões reduzidos e com medidas apertadas de segurança, mas para Hugo Sousa essa ideia nunca passou à prática e nem houve qualquer tentativa para o fazer."Não tentámos. Chegou uma altura em que percebemos que o esforço financeiro para organizar um evento dessa natureza iria traduzir-se numa despesa maior. Iríamos agravar ainda mais o problema. E depois, os municípios que apoiam, tal como alguns patrocinadores, começaram a sentir que não queriam estar ligar aos eventos, pois temiam estar associados a um evento que poderia provocar polémica, contágios... As pessoas começaram a querer afastar-se disso. Se nos pusermos de fora, conseguirmos perceber porquê. É difícil um político ir contra a vontade da DGS. Era uma luta perdida, assumimos as coisas como um facto consumado e a partir daí tivemos de nos resignar e pensar noutros projetos. Não havia muita forma. Nem tentámos convencer municípios a fazer eventos e acho que isso foi comum a todos os organizadores", explicou., na semana passada, Sara Moreira falou numa falta de proteção ao desporto, aos atletas e aos organizadores, algo com que Hugo Sousa concorda. Assume que a sua empresa está a ser alvo de apoio do estado, através do processo de layoff, mas nada "específico para os eventos". "Há meses em que temos 98% de quebra de faturação, é brutal! Tentámos fazer uma organização de organizadores de eventos desportivos, mas não avançou. Há uma nova associação para tentar, mas não acredito que tenham força para fazer o que quer que seja junto do governo", lamentou, dando desde já a ideia de que, quando o mundo voltar ao 'normal', ser feita uma alteração no IVA deste tipo de eventos. "Em vez de ser 23% passar a 6%, por exemplo. Já era uma ajuda brutal! Mas é tudo muito ingrato, os atletas estão numa situação complicada também. Está mau para todos".