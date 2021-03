São Silvestre de Lisboa tem novo 'naming sponsor'

Depois de um ano de 2020 sem poder levar para a estrada a prova devido à pandemia, a organização da São Silvestre de Lisboa anunciou esta terça-fiera que a edição deste ano contará com um novo 'naming sponsor', a cadeia de supermercados alemã Lidl. Já ligada às provas organizadas pela HMS Sports, o Lidl reforça a sua ligação e aposta nas corridas de ruas no nosso país, numa parceria que segundo a organização passa por reforçar a marca São Silvestre de Lisboa e trazer inovação ao evento.





"Acredito que será uma parceria de sucesso e conjugará com o nosso propósito de desenvolver esta iniciativa desportiva existente desde 2008. O último ano obrigou-nos a reinventar. A São Silvestre de Lisboa, ao longo de 13 anos, registou um crescimento sustentado e tem merecido a confiança dos atletas. Na HMS Sports, não nos acomodamos facilmente, gostamos de fazer coisas novas! Acreditamos que a entrada do LIDL como naming sponsor será um grande desafio para a nossa organização, que nos fará sair da nossa zona de conforto e inovar", declarou Hugo Miguel Sousa, diretor-geral da HMS Sports.Por parte do Lidl Portugal, a diretora de marketing Filipa Appleton assumiu que "ser naming sponsor desta prova nacional tão importante é motivo de grande orgulho". "Apoiar e promover o desporto faz parte do ADN do Lidl. A promoção de estilos de vida saudáveis é um dos nossos pilares estratégicos e esta parceria com a São Silvestre de Lisboa é, sem dúvida, mais um passo em frente, de concretização, no caminho que temos vindo a construir de aposta no desporto nacional. Apostamos em diversos eventos e modalidades, de norte a sul do país, reforçando a proximidade com os consumidores, assim como a democratização da nossa oferta e qualidade ao melhor preço dos nossos produtos", referiu.Este ano, refira-se, a São Silvestre de Lisboa tem data prevista para 18 de dezembro, sendo que uma das grandes novidades será o facto de se realizar também uma prova em formato virtual, que continuará a ter caráter solidário, com um donativo para a Rede de Emergência Alimentar.