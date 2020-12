São Silvestre de Lisboa vai correr-se em ambiente virtual

Num ano totalmente distinto e atípico, a 13.ª edição da El Corte Inglés São Silvestre de Lisboa vai em 2020 conhecer um formato totalmente distinto. Por conta da pandemia que provocou várias condicionantes na vida dos portugueses e que parou as provas populares, a corrida organizada pela HMS Sports vai ser disputada num ambiente virtual e contará com uma componente solidária - com 1 euro de cada inscrição a reverter a favor da Rede de Emergência Alimentar.





"Devido às restrições impostas pelas entidades competentes, motivadas pela pandemia Covid-19, não é possível avançar com o evento presencial, como tem acontecido desde 2008. Assim, optámos pela El Corte Inglés São Silvestre de Lisboa virtual, permitindo manter a marca São Silvestre de Lisboa junto dos atletas que, ao longo destes anos, têm confiado no desafio. Este ano, por ser virtual, permite a participação de pessoas dos quatro cantos do mundo! Independentemente do local onde residam, podem associar-se à corrida; basta fazerem a inscrição e realizar a atividade num dos dias previstos, num percurso e horário à escolha", explica Hugo Sousa, diretor-geral da HMS Sports, entidade organizadora.As inscrições para esta prova já estão abertas e podem ser feitas através do site oficial do evento, com um custo de 9 euros. Desta verba irá resultar a tal doação de 1 euro por cada inscrição, sendo que no kit de participação - a ser enviado por correio - os inscritos terão direito a uma long sleeve New Balance, um dorsal, um voucher de desconto New Balance a utilizar na loja do El Corte Inglés de Lisboa e online, um voucher Experiência Holmes Place e uma amostra Lenor Unstoppables.Note-se que quem se inscrever terá de correr (ou caminhar) os tradicionais 10 quilómetros da São Silvestre lisboeta (onde quer que esteja) no fim de semana de 26 e 27 de dezembro. Posteriormente terá de submeter online o comprovativo da atividade no website da prova até às 23h59 de 29 de dezembro.