São Silvestre do Porto corre-se em ambiente virtual

Sem possibilidade de colocar na estrada uma das suas provas mais emblemáticas - que no ano passado juntou na Invicta mais de 18 mil pessoas -, a Run Porto anunciou esta semana que a edição de 2020 da tradicional São Silvestre do Porto será realizada em ambiente virtual. Com o apoio do Lidl, o naming sponsor da corrida, a São Silvestre portuense decorrerá entre 26 e 27 dezembro, dando a possibilidade aos corredores de fazerem, onde bem entenderem os 10 quilómetros a correr ou 5 quilómetros a caminhar.





Com as inscrições abertas e disponíveis até às 20 horas de 27 dezembro, a troco de 10 euros, a São Silvestre do Porto contará com uma aplicação móvel exclusiva, que permitirá consultar todas as informações sobre o evento, imagens, vídeos, resultados e diplomas de participação. Por outro lado, refira-se que o kit de participação será bem mais recheado, já que contará com a oferta de uma pulseira e uma gola de pescoço, isto para lá da habitual sweatshirt.Note-se que 1€ do valor de cada inscrição irá reverter para a Legião da Boa Vontade.