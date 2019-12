São Silvestre do Porto já esgotou

A febre do 'running' parece mesmo estar aí para durar. Depois de em Lisboa terem recentemente esgotado as inscrições do Grande Prémio de Natal e também da São Silvestre, agora foi a vez de a RunPorto anunciar que as inscrições para a São Silvestre portuense também já foram todas preenchidas. Desta forma, segundo dados da organização da prova da Invicta, serão onze mil os atletas que a 29 de dezembro se desafiarão num percurso de 10 quilómetros pelas mais emblemáticas ruas da cidade, com partida e chegada na Avenida dos Aliados.