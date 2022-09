São Silvestre El Corte Inglés: Aurora Cunha aplaude tradição

Sapatilhas a postos e vamos a isso! Estamos a menos de 4 meses do último dia do ano e da São Silvestre El Corte Inglés, o derradeiro desafio de 2022, que promete proporcionar sorrisos e alegria a miúdos e graúdos. Com a promessa de encher de animação as ruas lisboetas, a tradicional corrida chega pela primeira vez à capital no derradeiro dia do ano, numa iniciativa que conta com o apoio do nosso jornal e que a antiga atleta Aurora Cunha aprova: "É uma mais-valia para Lisboa, que já merecia ter uma São Silvestre como a de São Paulo. Aliás, era bom todas as cidades fazerem uma. Felicito o El Corte Inglés pela iniciativa, e dou os parabéns ao Record por se associar mais uma vez a um evento desta natureza. Tenho a certeza que vão estar milhares de pessoas a correr na capital". Convívio e atividade física: a São Silvestre El Corte Inglés promete fechar o ano com estes dois ‘ingredientes’, essenciais para passar um ótimo dia na capital junto da família e amigos, algo que valoriza: "Acho muito importante. É uma maneira que as pessoas têm de, no fim da corrida, comemorarem umas com as outras. Esta São Silvestre tem tudo para ser muito positiva". Uma festa que promete ser bonita e, acima de tudo, memorável. A São Silvestre, que Aurora descreve como sendo algo "único", vai contar com muita música e animação ao longo do percurso e até ao objetivo final, a meta. "Correr no dia 31 de dezembro com tanta gente a ver é uma sensação indescritível, não há palavras", garante a ex-atleta, de 63 anos, que no seu currículo tem uma vitória na mais importante e famosa São Silvestre de todas, a de São Paulo (em 1988).

E é com essa sabedoria e experiência que aceita o desafio para lançar algumas dicas a quem se vai lançar no dia 31 de dezembro à aventura. A quem nunca correu, aconselha que se comece pela "caminhada e ir aumentando de forma lenta". A quem já vai correndo, a dica é começar a fazê-lo "duas ou três vezes por semana e subir gradualmente o ritmo e a distância". O auxílio de um treinador, não sendo visto como necessário, é descrito como uma "mais-valia para não fazer as coisas erradamente, principalmente para os mais competitivos". Importante é também aquilo que comemos. "Uma alimentação equilibrada é cada vez mais importante", aponta. E outro ponto essencial é também o que colocamos nos pés, com "calçado adequado à corrida, ao peso e ao corpo de cada pessoa". Se tudo isso for cumprido, o sucesso estará mais perto de ser atingido, para que no final todos acabem com a energia e boa disposição da ‘nossa’ Aurora Cunha.





As inscrições para a São Silvestre El Corte Inglés já estão abertas e até final do mês de setembro poderá beneficiar do preço promocional de 13 euros para a corrida e 7€ para a caminhada. Há ainda uma tarifa especial para as equipas, que permite inscrever 5 atletas de uma só vez por 60€ no total, e ainda um outro para a caminhada, com 3 inscrições por 20€. Passado esse prazo, e até final do mês de outubro, o valor dos 10 quilómetros sobe aos 14€ e o da caminhada para os 9€. Já ‘Corrida das Crianças’ manterá sempre o mesmo preço até à realização da prova: 4€.As inscrições podem ser feitas através do site oficial da prova e, com o seu registo, os participantes receberão um saco/mochila, uma t-shirt técnica de manga comprida unissexo de design especial, o dorsal, o chip para o registo do tempo e ainda outras ofertas de patrocinadores.