São Silvestre El Corte Inglés: Lisboa sai de 2022 a correr

Faltam quatro meses para o último dia do ano e também para o derradeiro desafio de 2022: a São Silvestre El Corte Inglés. Uma corrida que pela primeira vez será disputada nas ruas da capital no último dia do ano, a 31 de dezembro, pelas 10 horas, como manda a tradição nascida há quase 100 anos do outro lado do Atlântico, em 1925, na cidade brasileira de São Paulo, pela mão do jornalista Cásper Líbero.

De lá para cá muito mudou. Da distância à sua fama, a prova tornou-se verdadeiramente internacional - em Espanha há mais de 200 apenas no dia 31 de dezembro -, mas apenas agora a tradição chega em definitivo a Lisboa. Em linha com aquilo que se observa, por exemplo, no país vizinho, em cidades como Barcelona ou Madrid, que reúnem no derradeiro dia de cada ano dezenas de milhares de pessoas nas ruas para fazer os últimos quilómetros antes de ouvirem (e celebrarem) as míticas doze badaladas.

Trata-se de uma corrida de 10 quilómetros que desafia todos a juntarem-se numa celebração que promete e que será uma chance de ouro para acabar o ano a fazer atividade física, abrindo igualmente algum ‘espaço’ para as tradicionais e habituais iguarias de festejo da entrada no novo ano. É também uma oportunidade para dar início a uma tradição a perdurar no tempo, de ano após ano marcar presença nesta corrida de enorme celebração. E se for em família... melhor ainda! O desafio fica, naturalmente, lançado.

A São Silvestre El Corte Inglés, refira-se, contará com o apoio institucional da Câmara Municipal de Lisboa e terá organização técnica a cargo da Xistarca.

Muitos prémios

Além dos primeiros colocados, que levarão para casa prémios bastante aliciantes (a anunciar brevemente) e que ficarão gravados para sempre como os primeiros vencedores desta prova, também os atletas populares poderão sair premiados da São Silvestre El Corte Inglés. Do primeiro ao último colocado, a organização promete muitas surpresas, de forma a compensar quem decidiu deixar o conforto do sofá para se juntar a uma festa que promete ser memorável, com música e muita animação ao longo de todo o percurso, do primeiro ao último quilómetro. Além dos prémios a atribuir, todos os atletas que cruzarem a linha de meta levarão para casa uma medalha comemorativa do feito alcançado, para que possam exibir para sempre com orgulho e recordar aqueles que podem muito bem ser, em muitos casos, os primeiros 10 quilómetros das suas vidas.



Conselhos imprescindíveis



Ao longo das próximas semanas, e até ao dia do grande evento, a 31 de dezembro, Record vai trazer-lhe várias dicas e conselhos para se preparar da melhor forma para este desafio de final de ano. Treinadores, nutricionistas, mas também antigos atletas partilharão toda a sua sabedoria, de forma a que, quando chegar à linha de partida no dia 31 de dezembro se sinta mais preparado do que nunca para fazer a prova. Nos próximos quatro meses pode também esperar outro tipo de surpresas e atividades, que em tempo oportuno iremos anunciar, tanto na edição impressa do nosso jornal como na versão online, onde terá todas as informações atualizadas ao minuto.