São Silvestre El Corte Inglés: um evento para todos

A São Silvestre El Corte Inglés será verdadeiramente um evento para todos, de celebração da família, da superação e da atividade física. Dos mais novos, na ‘Corrida das Crianças’ aos mais velhos e experientes, com os tradicionais 10 quilómetros, sem esquecer aqueles que optarem pela caminhada de 5 quilómetros. Todos terão espaço na ‘nossa’ São Silvestre. A Alameda Cardeal Cerejeira, no topo do Parque Eduardo VII será o ponto central do evento, marcando o local de partida e chegada tanto das corridas, como da caminhada.

O programa arranca pelas 9:15, com a realização da ‘Corrida das Crianças’, um evento para os mais novos, com 500 metros de distância e retorno na Rua Castilho.

Segue-se, pelas 10 horas, o arranque da corrida principal, uma vez mais com partida no topo do Parque Eduardo VII, tendo a bandeira portuguesa ali ao lado a servir de inspiração para os 10 quilómetros que se seguem (ver o mapa abaixo). Um percurso maioritariamente plano, que contará apenas com alguma dificuldade na fase de aproximação à meta. Será, por isso, uma boa chance para quem quiser acabar o ano a correr rápido e, quem sabe, a bater recordes pessoais.

A caminhada, com 5 km, arranca às 10:05, terá retorno fixado na Av. da República e marcará o fecho da ação do evento.



Inscrições estão abertas e com desconto



As inscrições para a São Silvestre El Corte Inglés já estão abertas e até final do dia de hoje ainda poderá beneficiar do preço promocional de lançamento, de 12 euros para a corrida e 5€ para a caminhada. Há ainda um preço especial para as equipas, que permite inscrever 5 atletas de uma só vez por 55€ no total, e ainda um outro para a caminhada, com 3 inscrições por 14€. Passado esse prazo, e até final de setembro, o valor dos 10 quilómetros sobe aos 13€ e o da caminhada para os 7€. Já ‘Corrida das Crianças’ manterá sempre o mesmo preço: 4€. As inscrições podem ser feitas aqui.



Com a inscrição os participantes receberão um saco/mochila, uma t-shirt técnica de manga comprida unissexo de design especial, o dorsal, o chip para o registo do tempo e ainda outras ofertas de patrocinadores.