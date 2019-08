Sara Meloni volta a arrasar: 19:33 aos 5k... com sete anos!

Lembra-se de Sara Meloni, a criança italiana de apenas 7 anos que espantou o mundo do atletismo ao fixar um novo recorde europeu dos 10 quilómetros na sua categoria há cerca de três meses (44:44)? Pois bem, saiba que a pequena campeã transalpina voltou a fazer das suas este fim de semana, ao correr a Marina Classic, uma prova de cinco quilómetros disputada em Marina di Loano, em 19:33 minutos. Quer isto dizer... abaixo da 'mágica' fasquia dos 4:00 por quilómetro (fez a prova a 3:54). Aos sete anos!O feito valeu à pequena Sara um novo recorde europeu na sua categoria, o qual bateu por impressionantes três minutos (o anterior registo havia sido fixado em abril deste ano por Celine Struijvé, em 22:30). Para além disso, foi quinta na classificação feminina absoluta da prova... isto com apenas sete anos, recordamos!Treinada pelo seu pai, Sara treina afincadamente e já olha para as provas claramente com a ambição de ganhar e bater recordes, mas Piernicola Meloni assegura que o seu estado de saúde está sempre sob controlo, com revisões médicas habituais, de forma a não comprometer a sua evolução e, principalmente, a sua saúde.