Sara Moreira e Hermano Ferreira vencem Corrida EDP Lisboa a Mulher e a Vida

Sara Moreira e Hermano Ferreira venceram este domingo a 16.ª edição da Corrida EDP Lisboa a Mulher e a Vida, uma prova com forte componente social, que reuniu esta manhã na zona ribeirinha da capital, entre Santos e Belém, quase dez mil atletas. Sara Moreira venceu em 16.56 minutos, superiorizando-se a Susana Godinho (17.01) e Dulce Félix (17.09). Já nos homens venceu Hermano Ferreira (15.18), também com curta vantagem para Carlos Costa (15.24) e Hélder Santos (15.46).Pela primeira vez aberta também a corredores masculinos, a Corrida EDP Lisboa a Mulher e a Vida deste ano permitiu angariar mais de 50 mil euros à Liga Portuguesa Contra o Cancro, que servirão para a compra de aparelhos de rastreio do Cancro da Mama. Presentes estiveram Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e ainda a antiga campeã olímpica Rosa Mota."A energia dos participantes é contagiante. Voltar à normalidade após a pandemia é muito gratificante para todos. Hoje é um dia importante e muito feliz", realçou Nuno Azevedo, diretor geral do Maratona Clube de Portugal.A próxima edição da corrida está já agendada para 14 de maio 2023.