Sara Moreira: «Foi a melhor prenda de aniversário que me podia oferecer»

View this post on Instagram

É o meu 3? 5? aniversário. Que melhor forma de o festejar? Estou tão feliz, tão emocionada. Sou uma privilegiada e sou grata por isso. A vida é uma constante luta e que anos de luta tenho vivido. Chegar aqui sem mazelas, disfrutar da corrida e terminar com a melhor marca dos últimos anos, foi a melhor prenda de aniversário que me podia oferecer. Tenho muito trabalho pela frente mas sei que estou no caminho certo. Este resultado só foi possível porque me rodeei de pessoas boas que me ajudam e motivam dia a dia. Obrigado a todos (vocês sabem quem são) @joaolameiraspsychology a ti devo-te um gigante OBRIGADA. Quero agradecer todas as palavras de apoio e carinho que recebi e dizer-vos que o melhor está para chegar. Vou agora celebrar a minha vida. Beijinhos #vaiquedá #acredita #luta #gdynia #worlchampionchiphalfmarathon @teammuyfuerte @fisioactive_vnf @thepeak.pt @sportingmodalidades @fpatletismo