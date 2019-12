Marca que nos últimos tempos tem ganho espaço no mercado nacional, tanto em produtos de estrada como de trail, a Saucony anunciou esta quinta-feira o português Carlos Sá como novo embaixador da marca. Aos 45 anos, o atleta natural de Barcelos passa a ser uma das imagens dos norte-americanos para o nosso país, o que atesta bem a aposta cada vez mais forte que vem sendo feita em Portugal.





Satisfeito pelo seu novo estatuto, Carlos Sá assumiu sentir-se honrado. "A Saucony é uma marca de referência internacional que alia conforto, design e robustez. Será uma honra ser embaixador da marca", declarou o atleta português, que no seu currículo conta com vários resultados de topo, nomeadamente as vitórias nas míticas Badwater Ultramarathon e Marathon des Sables.De notar que, para lá de ser atleta, Carlos Sá é também promotor de várias provas na zona norte do país, nomeadamente as Sistelo Extremo Marathon, Gerês Extreme Marathon ou o Grande Trail Serra d'Arga.