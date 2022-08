Saucony introduz placa de fibra de carbono nos modelos de trail

Depois de ter entrado e conseguido posicionar-se no topo das preferências nos modelos de estrada, a Saucony volta a inovar e esta semana colocou no mercado o seu primeiro modelo de trail com placa de fibra de carbono. A tendência, 'inaugurada' em 2020, já tinha sido seguida por algumas marcas e a Saucony não quis ficar para trás, lançando agora as Endorphin Edge, um modelo que surge integrado na família dos mais velozes da marca norte-americana.Com 255 gramas no modelo masculino e 221 gramas no feminino, as Endorphin Edge seguem a linha de leveza da Saucony, sem que isso comprometa as capacidades de rendimento nos mais exigentes trilhos. Com 6mm de drop, este modelo é totalmente vegano e contém materiais reciclados na parte superior. Esse 'upper', refira-se, promete ser capaz de repelir a humidade dos pés, mantendo-os frescos e secos.Na meia-sola conta com a plataforma de amortecimento PWRRUN PB, que combinada com a placa de fibra de carbono Carbitex promete ajudar a aumentar o impulso a cada passada, mas também preservar as pernas durante os sempre exigentes percursos de trilhos. Quanto à sola, conta com PWRTRAC e saliências de 4mm, que promete uma tração de elevada qualidade.As Endorphin Edge estão já à venda no nosso país, com um preço de lançamento de 230€.