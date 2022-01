Saucony lança 12.ª versão das clássicas Peregrine

Para lá da marca que vai deixando na estrada, a Saucony mantém também uma ligação bastante próxima ao mundo do trail e neste início de ano lança no mercado a 12.ª versão das Peregrine, umas sapatilhas voltadas para as trilhas com a promessa de serem ainda mais rápidas na hora de desafiar os percursos habitualmente acidentados desta especialidade.Modelo clássico da marca, as Peregrine 12 mantêm todas as características pelas quais são conhecidas – tração, amortecimento e durabilidade -, mas destacam-se agora pela maior leveza (menos 35 gramas), que as colocam com 275 g no tamanho 42. A sola PWETRAC foi redesenhada com saliências mais profundas de padrão chevron de 5 mm multidirecional, oferecendo maior tração e capacidade de resposta. A juntar ao reativo amortecimento PWRUN que combina agora com uma palmilha PWRUN+ para maior conforto. A parte superior também foi melhorada, mais minimalista com materiais sobrepostos que protegem contra os elementos, mantendo a flexibilidade e maciez.Já à venda no nosso país nos espaços selecionados, as Peregrine 12 da Saucony têm um preço de lançamento de 150 euros.