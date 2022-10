Saucony lança Endorphin Shift 3 para completar a 'coleção'

O ano de 2022 continua bastante rico em novidades vindas da fábrica da Saucony. A mais recente entrada no mercado é Endorphin Shift 3, um modelo 'prometido' há mais de um ano, mas que apenas agora chega às lojas de todo o Mundo. Integrado na família de modelos mais rápidos da marca, o Shift 3 é essencialmente uma opção de maior conforto e amortecimento, destinado para os treinos diários. Na prática é o elemento perfeito para juntar na rotação ao Speed 3 ou ao Pro 3, os dois 'velocistas' da gama.Munido da espuma de amortecimento PWRRUN, as Shift 3 contam com visual bastante agressivo, mercê do impactante perfil, com uma zona de espuma no qual se destaca o símbolo da Saucony. Isso promete desde logo uma corrida bastante confortável e amortecida, mas também confortável, já que a zona superior conta com uma malha durável, respirável e bastante acolchoada.Com um peso de 266 gramas no modelo masculino e 229g no femininol, as Saucony Shift 3 têm um drop de 4mm (39/35mm) e estarão à venda por 140€.