Saucony lança nova coleção Peregrine 13

A Saucony anunciou esta semana o lançamento da nova coleção Peregrine 13, a nova versão das célebres sapatilhas de trail da marca. Batizada com o nome da ave mais rápida da Terra, a Peregrine 13 eleva-se com um trio de opções para trail: Peregrine 13 (para progredir com velocidade em trilhos difíceis), as Peregrine 13 ST (para terrenos macios, escorregadios e lamacentos) e as Peregrine 13 GTX (com proteção impermeável).As primeiras, com amortecimento em espuma PWRRUN na meia sola e palmilha PWRRUN+, são o modelo mais rápido da coleção, com a promessa de dar também máximo conforto e proteção. Conta com a sola PWRTRAC, específica para trail, com um rasto de 5mm entre ranhuras para uma tração excecional, uma aderência rigorosa e durabilidade em terrenos acidentados. As Peregrine 13 pesam 260 gramas e contam com um drop de 4mm (28/24mm). Já as Peregrine 13 ST, pensadas para terrenos macios, escorregadios e macios, contam também com a meia-sola de espuma PWRRUN e uma palmilha de PWRRUN+, destacando-se como grande diferença o facto do rasto ser de 6.5mm, permitindo que a terra mais molhada seja superada sem grandes problemas. Pesam 275 gramas e têm o mesmo drop de 4mm (28/24mm). Ambos os modelos estão à venda por 150 euros.Quanto às Peregrine 13 GTX, são pensadas para as jornadas com trilhos mais exigentes e estão prontas para os climas mais húmidos. A zona superior foi construída com a tecnologia Gore-Tex Invisible Fit impermeável, à prova de vento e respirável, isto numas sapatilhas com espuma PWRRUN e palmilha PWRRUN+ na meia sola, de forma a oferecer leveza e amortecimento reativo. A sola de borracha PWRTRAC e um protetor de rochas confiável garantem confiança e proteção nos trilhos encharcados. Têm também um drop de 4mm (28/24mm) e estão à venda por 165 euros.