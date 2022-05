Saucony organiza treino em Lisboa para mostrar as novíssimas Ride 15

A Saucony vai organizar na próxima semana, a 12 de maio, um evento especial em Lisboa, no qual dará oportunidade a todos os interessados de experimentar umas das suas novas sapatilhas, as Ride 15. O evento decorre no Parque das Nações, estando prevista a realização de vários Run Club, entre as 16 e 21 horas, no qual os interessados poderão testar as Ride 15 num percurso de 5 quilómetros adequado a todos os níveis.As inscrições devem ser feitas no formulário criado para o efeito