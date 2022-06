Saucony reforça aposta na velocidade com as Endorphin Pro 3 e Endorphin Speed ​​​​3

O segundo semestre do ano promete ser agitado no que a novos lançamentos de sapatilhas diz respeito. A Saucony também não foge à regra e no início desta semana anunciou o lançamento de mais dois modelos, ambos voltados para a velocidade. A estrela da companhia será o Endorphin Pro 3, com lançamento marcado para 22 de junho, ao passo que num patamar intermédio surge ainda o Endorphin Speed 3, com início de venda a 5 de julho.Modelo estrela, o Endorphin Pro 3 conta com uma placa de fibra de carbono na meia-sola e apresenta um enchimento mais espesso de espuma PWRRUN PB na meia sola, com a promessa de obter mais velocidade e responsividade no momento da corrida. Desenvolvidas com base nas Endorphin Pro +, as Endorphin Pro 3 contam com várias melhorias e estão de acordo com as regras de altura da meia-sola definidas pela World Athletics... por 0,1mm. Pesam 204 gramas e estarão à venda por 250€.Quanto às Endorphin Speed ????3, serão a aposta para treinos rápidos, já que também contam com uma placa na meia sola, mas neste caso feita de nylon. Contam também com a espuma PWRRUN PB na meia-sola e são igualmente um modelo relativamente leve, com apenas 229 gramas. Em termos de preços, as Speed 3 têm um preço de lançamento de 190€.À margem do anúncio destes dois modelos, a Saucony revelou ainda a criação da House of Speed, um espaço no qual os interessados poderão conhecer mais sobre as sapatilhas e ainda testá-las. O projeto iniciar-se-á em Paris, com três dias de testes e exposição de modelos.