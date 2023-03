Saucony renova Kinvara mas segue fiel às raízes

Modelo histórico da Saucony, o Kinvara chega este ano à sua 14.ª evolução e as mudanças são... revolucionárias. As Kinvara deixam de ser umas sapatilhas de perfil baixo e passam a adaptar-se às preferências dos corredores atuais, ganhando um pouco mais de altura na meia-sola e também um perfil mais largo, o que por consequência lhe dá maior estabilidade.Com 200 gramas no modelo masculino (42,5) e 175 gramas no feminino (39), as Kinvara 14 continuam a ser um peso pluma que muitos corredores apreciarão, isto numa sapatilha que conta com uma nova palmilha PWRUN + (promete dar maior comodidade durante a transição do pé) e ainda uma espuma PWRUN + (para dar amortecimento e também responsividade). Há ainda a destacar a sola, articulada em EVA com um reforço mínimo de borracha XT900 nas zonas de desgaste da sola. Quanto ao upper, a Saucony promete um ajuste como uma luva, mercê de uma malha de camada única. Estão disponíveis por 140€.Drop: 4 mm (31 mm/27 mm)Peso: Tamanho masculino 42.5: 200g. Tamanho feminino 39: 175gNível de Suporte: NeutroDisponibilidade da KINVARA 14Todos os modelos estarão disponíveis nos tamanhos 40 a 48 (masculino) e 35.5 a 44.5 (feminino) nas lojas parceiras e online em Saucony.com