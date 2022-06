Saucony renova Xodus de olhos nos trilhos mais exigentes e longos

Para lá das várias opções para a estrada, a Saucony não esquece também os amantes do trail e para 2022 reservou o lançamento de um novo modelo da linha Xodus. Ao invés da habitual numeração, que ano após ano vinha trazendo novos modelos, a marca norte-americana lançou agora as Xodus Ultra, umas sapatilhas que têm como alvo os trilhos mais exigentes e longos.Com 293 gramas no modelo masculino e 259g no feminino, as Xodus Ultra contam com um drop de 6mm (calcanhar de 32,5mm/antepé de 26,5mm) e apresentam uma sola PWRTRAC com bicos versáteis de 4,5 mm e uma sola de três peças que oferece suporte e adaptabilidade. Na meia-sola contam com a espuma PWRRUN PB, que segundo a marca oferece máxima capacidade de resposta e também se destaca pela leveza, durabilidade e suporte adicionais. No interior conta com uma palmilha contornada que envolve o pé para um ajuste perfeito, graças ao FormFit, e tem ainda um upper mais minimalista, menos pontos quentes e uma nova proteção contra detritos.Veganas e com uso de materiais reciclados na sua construção, as Xodus Ultra já estão à venda no nosso país.