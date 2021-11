Saucony Ride 14: correr em segurança a qualquer hora do dia

A Saucony fez em abril uma actualização da Ride, a estrela da marca americana em termos de sapatilhas destinadas a quem tem passada neutra. Quando este modelo nos chegou às mãos saltou de imediato à vista o seu perfil elegante, além de ser logo perceptível a redução de peso (293 gramas, no número 44). A vontade de ir para a estrada confirmar se estas Ride 14 são de facto mais rápidas e dinâmicas era imensa pelo que a prova dos nove não tardou. E o primeiro ensaio decorreu na estrada já depois de o sol se despedir, oportunidade para confirmar as virtudes da nova cor VIZIPRO que oferece mesmo segurança para treinar a qualquer hora do dia ou da noite graças aos detalhes refletores. Uma qualidade importante para quem tem horários diferenciados, sobretudo agora que os dias são bem mais curtos.Fizemos cerca de 80 quilómetros com as Ride 14 em vários pisos (desde a pista ao asfalto, passando pela relva e por corta mato) e as sensações foram positivas. O amortecimento PWRRUN é ideal para corredores mais leves (72 quilos no caso) já que não tem excessos neste particular (não espere aquele efeito de 'sofá'), permitindo cortar alguns segundos preciosos ao ritmo médio pois a responsividade é suficiente para lidar com a sucessão dos quilómetros. Outra qualidade das Ride 14 é o ajuste semelhante a uma peúga, oferecendo uma sensação de enorme conforto com uma malha respirável. E comprovámos isso mesmo com alguns treinos em dias quentes deste mês de novembro, permitindo terminar com os pés frescos e prontos para outros tantos quilómetros.O ponto alto do nosso contacto com as Ride 14 ocorreu numa pista de 200 metros para um treino de 2000 metros de aquecimento, mais três quilómetros de fartlek (50 segundos fortes e um minuto fraco) seguidos de 2000 metros de arrefecimento. As mudanças de ritmo constantes foram sempre naturais graças à resposta segura da sapatilha, sem o mínimo escorregão nas passagens mais rápidas em curva. O mesmo sucedeu tanto no asfalto como no paredão salpicado pela ondulação, comprovando que este modelo é mesmo um faz tudo. Por isso não espantou que a resposta num treino mais longo (18 quilómetros a um ritmo de 4.20) tenha sido entusiasmante.A marca norte-americana fixou o preço nos 140 euros, o que não sendo um valor propriamente baixo está em linha com os modelos concorrentes do mesmo segmento. Em termos de durabilidade, os cerca de 80 quilómetros percorridos não permitem conclusões definitivas mas os sinais de desgaste da sola são praticamente residuais e circunscritos à zona da biqueira.