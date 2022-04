Saucony Ride 15 chegam mais leves e ainda mais macias

Modelo conhecido por ser o preferido daqueles que tencionam ter uma experiência de corrida confortável e sem grandes sobressaltos, o Ride da Saucony chega em 2022 à sua 15.ª versão, com a promessa de estar mais leve e com um amortecimento mais macio.Versáteis como sempre, as Ride 15 continuam a ser uma opção capaz de render tanto em treinos diários de um corredor mais leve como dar uma resposta suficiente para corredores mais pesados que procuram correr mais rápido. Toda a sua construção, os seus componentes mais leves, a palmilha com PWRRUN+ e seu sistema de ajuste, prometem uma sapatilha com uma sensação geral de maior "retorno de energia" favorecendo a sua utilização em pista.À venda por 150 euros, as Ride 15 contam com um drop de 8mm (35mm/27mm) e pesam 249g.