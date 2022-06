Saucony Ride 15: o puro 'daily trainer'

Em inglês, 'Ride' significa passeio. E é essa mesmo a sensação que temos quando calçamos estas Saucony Ride 15. De que estamos literalmente a passear a bordo de um bólide do mais confortável que há. O facto de ir na 15.ª evolução já mostra a qualidade e fidelidade que vem criando, mas anos após ano a marca norte-americana trabalha para que os fãs estejam sempre satisfeitos. A sensação de conforto, de quase andarmos de 'pantufas' enquanto corremos, é notória e é, no nosso entender, um dos maiores atributos destas sapatilhas. Mas eles não se ficam por aí.É que, pese embora a notória atenção ao amortecimento, as Ride 15 não são excessivamente pesadas como outras deste género (pesam apenas 255 gramas) e isso naturalmente permite-lhes ter algo que normalmente os rivais não têm: uma melhor adaptabilidade para imprimir um ritmo mais rápido. Não, não são um modelo totalmente direcionado para fazer treinos rápidos, mas se tivermos de dar um pequeno 'pique', elas vão responder afirmativamente. Mas é ali naquele ponto de passeio, na 'low intensity', que estas sapatilhas têm o seu ponto de rebuçado. Aí, quilómetro após quilómetro, a sensação de conforto e estabilidade é sempre muito boa. E, por vezes, dependendo também da nossa disposição física (e mental), até melhora com o passar dos quilómetros.No nosso caso, vindos de várias maratonas num curto espaço de tempo, era essencial encontrar um modelo capaz de permitir continuar a treinar e, ao mesmo tempo, estarmos devidamente protegidos, para impedir ou pelo menos prevenir o aparecimento de lesões e 'apressar' a recuperação. Aí, a escolha não podia ter sido melhor. Amortecimento, estabilidade, conforto... aqui temos tudo o que precisamos.O conforto que acima falamos nota-se tanto no momento de corrida como na hora de apenas as calçarmos. Tal como habitual, as Ride 15 contam com uma boa dose de enchimento de espuma na zona interior, que nos dá uma incrível sensação. Isso nota-se também nos dedos dos pés, que conseguem perfeitamente andar na zona frontal sem qualquer aperto de maior. Ainda na zona interior, inicialmente pensámos que estas sapatilhas seriam algo quentes, mas a utilização nestes últimos dias por Lisboa fez-nos trocar imediatamente a opinião. São mesmo excelentes para estes dias quentes! Tudo por causa dos pequenas mas variadas zonas de ventilação presentes na frontal da sapatilha, que permitem uma bem sucedida passagem do ar. Nota ainda para a língua, que tem uma configuração e conforto que no nosso entender é perfeito.Um dos aspetos curiosos é que, ao olhar para estas sapatilhas, ficamos com a impressão que vamos ter aqui um modelo pesadíssimo. Um 'tijolo'... Só que basta pegar nelas para perceber que não poderíamos estar mais enganados. Depois, quando as calçamos a sensação é a mesma. Leves e confortáveis, mesmo perfeitas para fazer quilómetros e quilómetros. Se forem em registo de passeio, de 'Ride', então dificilmente a escolha será mal feita.