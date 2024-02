Saucony Ride 17: conforto em toda a linha

A Saucony anuncia que as novas Ride 17 oferecem mais retorno de energia, conforto, amortecimento e respirabilidade. Ora, depois de alguns treinos em pisos diferentes (asfalto, relva, pista e terra batida) e a ritmos distintos, podemos confirmar que estamos perante um modelo que corresponde totalmente às expectativas. Assim que calçamos o novo modelo da marca norte-americana, a sensação imediata é de grande conforto e um ajuste perfeito ao pé, com o calcanhar a ficar como que encaixado e perfeitamente estabilizado. A meia-sola com espuma PWRRUN+ acentua essa sensação de conforto e deixava antever boas vibrações durante os treinos.A ciclovia do Guincho foi o palco da primeira experiência com as Ride 17, com 10km a ritmo lento (média na casa dos 4'50/km). A pisada é suave e silenciosa (algo que aprecio bastante), com o pé a respirar bem graças aos painéis laterais perfurados que permitem a entrada de ar. Fiquei satisfeito com o equilíbrio e a estabilidade que senti, sendo bem perceptível o retorno de energia que diminui o cansaço. O único senão a apontar neste primeiro contacto foi mesmo a falta de aderência quando apanhei alguma areia no piso, coisa que não falta por aquelas paragens tão ventosas.Depois mudei de cenário e rumei à pista de 200 metros perto de casa para um treino de séries de 2.000 metros. Foi então que se notou o peso das Ride 17 (282g), que não são mesmo as mais indicadas para trabalho de velocidade apesar de permitir uma passada mais viva do que a maioria dos modelos que já experimentei. De seguida, antes de regressar a casa, decidi fazer mais uns quilómetros em ritmo lento na pista de corta-mato adjacente à pista e as Ride 17 portaram-se à altura. Sempre estáveis nas curvas, mesmo em descida, com um amortecimento considerável e o pé sem mexer no interior.Antes de escrever estas linhas, fiz umas retas de 200 metros a ritmo mais vivo (na casa dos 3'10/km) em relva e o conforto manteve-se apesar de alguns ligeiros escorregões nas zonas mais húmidas (fui logo de manhã bem cedo). Em suma, as Ride 17 posicionam-se como uma excelente opção para treinos diários a ritmos mais moderados e os 155€ anunciados ajustam-se às qualidades deste modelo de gama média cuja reatividade é pouco vulgar em modelos sem placa. Além disso, a espuma PWRRUN+ é anunciada como sendo durável e, pelo menos para já, não é visível muito desgaste pelo que se perspectiva um bom negócio.