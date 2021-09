Saucony Triumph 19 chegam com amortecimento e conforto de nível superior

O número não engana. As Saucony Triumph, que este ano chegam à sua 19.ª versão, são um modelo de sucesso, que está aí para as curvas e para manter uma legião de fãs que, mais do que performance, privilegia o conforto e amortecimento. Também se pode correr rápido com estas sapatilhas, mas o propósito principal é mesmo dar um amortecimento e conforto de nível superior.





Essa é a aposta da mais recente evolução de um modelos mais bem sucedidos da marca norte-americana, que nesta sua nova versão surge no mercado ainda com mais amortecimento, mercê da introdução do super reativo e macio PWRRUN+, e ligeiramente mais leve (para os 290 gramas). No 'upper' o destaque vai para a introdução da nova malha leve e respirável com tecnologia FORMFIT, que resulta num ajuste semelhante a uma meia, moldando-se ao formato do pé, personalizando assim o ajuste. Já na sola, a XT-900 promete ainda maior durabilidade, mercê da inserção de uma maior dose de borracha injetada, que dá também melhor aderência.As Triumph 19 têm um drop de 8mm (32,5mm/24,5mm) e estão no mercado com um preço de lançamento de 170 euros.Este modelo, refira-se, encontra-se em teste por parte da equipa de, que nas próximas semanas irá publicar uma análise exaustiva.