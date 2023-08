Saucony Triumph RFG: sapatilhas 'alimentadas' a... milho

Numa altura na qual as marcas desportivas estão cada vez mais preocupadas com a sustentabilidade, a Saucony não foge à regra e, à luz dessa preocupação, apresentou recentemente ao mercado um modelo de certa forma revolucionário, que utiliza milho para construir a espuma da meia-sola. Este é o primeiro passo da marca norte-americana tendo em vista um projeto ambicioso, com o objetivo de que 90% dos seus produtos contenham materiais orgânicos, reciclados ou renováveis até 2025, e 100% até 2030.O primeiro modelo a dar um sinal dessa forte aposta são as sapatilhas Triumph RFG (Run For Good), que a marca apresenta como sendo as mais sustentáveis da sua coleção. Disponíveis no mercado a partir de 5 de setembro, estas novas sapatilhas combinam corantes à base de plantas na parte superior com uma espuma na meia-sola PWRRUN BIO+ à base de 55% de milho para ajudar a limitar a dependência do plástico. Já a sola conta com borracha 80% natural, que foi concebida para oferecer o mesmo nível de desempenho que uma sola sintética.- O amortecimento PWRRUN BIO+ é 55% à base de milho, limitando a dependência do plástico.- Espuma PWRRUN BIO+; feita para funcionar com a PWRRUN+ para maior conforto.- A sola é feita de 80% de borracha natural.- Parte superior construída com malha respirável feita de algodão com corantes à base de plantas.- Suporte de calcanhar macio e língua almofadada para um ajuste e sensação de 360 graus.- Categoria: Neutro- Drop: 10 mm (37 mm no calcanhar/27 mm no antepé)- Peso: Homem 295g; Mulher 275g- Preço: 150 euros