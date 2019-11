SAXX Underwear: conforto para todas as atividades

Calções, camisolas, sapatilhas, manguitos, luvas... mas e a roupa interior? Essa será, muito provavelmente, uma das peças de indumentária desportiva mais negligenciada pelos corredores, que não se preocupam tanto em usar umas meias ou uns boxers direcionados para a prática desportiva. E se as meias de uso desportivo já são algo generalizado (praticamente todas as marcas têm modelos direcionados para a corrida), no que a boxers diz respeito a escolha ainda é reduzida, optando mesmo muito corredores por nem os usarem ou por usarem alguns modelos que acabam por provocar as tão temidas irritações.





Ora, para atender a esse segmento de mercado ainda algo por explorar, a SAXX Underwear colocou no mercado uma nova coleção totalmente destinada a quem faz desporto, a qual promete total ausência de irritações ao longo da nossa atividade física. Para tal, a marca norte-americana produziu os seus modelos utilizado o sistema 'BallPark Pouch', que segundo a SAXX Underwear "protege e cuida" a zona íntima dos homens, permitindo que estes acabem as suas corridas sem qualquer problema.De notar os boxers da SAXX Underwear utilizam um composto produzido com poliéster e elastano, estando disponíveis nos modelos Volt (33€), Kinetic HD (37€) e Sport Mesh (25€), os quais são direcionados para os mais variados tipos de esforços e treinos. Todas as informações podem ser encontradas no site da marca, podendo os modelos ser adquiridos na loja SpotRun Lisboa, em Linda a Velha.