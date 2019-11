Scott Supertrac 2.0 já estão disponíveis em Portugal

Depois de ter colocado no mercado as Supertrac Ultra RC, a Scott reforçou a sua linha de trail, lançando as Supertrac 2.0, um modelo que representa uma notável evolução em relação ao seu antecessor.





Comparando o 2.0 com o Ultra RC, a Scott destaca a nova zona superior, com uma malha leve e respirável, que segundo a apresentação feita permite "agradáveis performances em qualquer trilho". No que ao ajuste diz respeito, a marca criou um revestimento mais suave para a zona interior, o qual tem como propósito proteger e fazer o pé assentar que nem uma luva na sapatilha.A finalizar, e como nisto do trail a tração é algo essencial, a Scott criou um desenho de sola "orientado ao redor do antepé do atleta para proporcionar mais estabilidade quando este precisa", o que torna estas Supertrac 2.0 como umas soluções a ter em conta para treinos longos e corridas em qualquer terreno montanhoso.Com 320 gramas e 8mm de drop (29mm, 21mm), as Supertrac 2.0 estão disponíveis em três esquemas de cores (blue/dark blue, black/red e orange/maroon) e estão à venda por um preço de lançamento de 130 euros. Na zona da capital podem ser encontradas na loja SpotRun Lisboa.