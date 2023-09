Sebastian Hendel e Tereza Hrochová vencem circuito EuroHeroes

O alemão Sebastian Hendel e a checa Tereza Hrochová conquistaram este sábado a edição de 2023 do circuito EuroHeroes, que este ano regressou em força para dar palco aos atletas europeus, depois de terem conseguidos bons resultados na Meia Maratona de Ústí nad Labem, na Rep. Checa. O alemão conseguiu mesmo vencer a prova masculina, com um tempo final de 1:05.16 horas, ao passo que a checa, apesar de ter sido segunda na 'meia' deste sábado, atrás da ucraniana Valeriia Zinenko (1:13.43).Na corrida masculina, esperavam-se melhor registos, mas as temperaturas algo elevadas condicionaram os registos dos mais rápidos. Hendel venceria, ainda asssim, de forma destacada, acabando com 54 segundos de avanço para o checo Damián Vích e 1.10 minutos para o letão Dmitrijs Serjogins, que fechou o pódio. Na prova feminina, Valeriia Zinenko venceu com 1:13.43 horas, superiorizando-se por apenas 6 segundos à checa Hrochová, que mesmo assim conseguiu o tal triunfo final. A fechar o pódio feminino ficou a polaca Aleksandra Lisowska (1:15.18).O circuito EuroHeroes, um projeto organizado pela RunCzech e apoiado pela European Athletics, decorreu entre maio e setembro, englobando as meias maratonas de Karlovy Vary, Ceské Budejovice, Olomouc e, por fim, a de Ústí nad Labem.