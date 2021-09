Seis maratonas em 42 dias: o desafio 'louco' de Shalane Flanagan

Considerada por muitos analistas como uma das melhores atletas norte-americanas, Shalane Flanagan retirou-se do atletismo profissional há cerca de dois anos, mas a paixão pela corrida manteve-se. Pode até ter perdido alguma chama, mas neste final de 2021 vai conhecer um novo capítulo, muito por culpa daquilo que se passou no mundo no último ano e meio, por conta da Covid-19 - conforme a própria confessou na hora de anunciar o próximo desafio.





Aos 40 anos, a norte-americana vai iniciar este domingo uma jornada super exigente, propondo-se correr seis maratonas no espaço de 42 dias. Desde logo dará uma média de uma maratona a cada sete dias... A questão é que Shalane decidiu apimentar um pouco o desafio e colocou no seu programa as cinco Majors que se realizarão este ano (Berlim, Londres, Chicago, Boston e Nova Iorque) e ainda uma sexta, a de Portland - que fará a vez de Tóquio. Ora, por ter incluído Chicago e Boston, a norte-americana vai ter de correr maratonas em dias consecutivos, já que a primeira realiza-se a 10 de outubro e a segunda... um dia depois.E não bastasse essa exigência de acabar uma maratona, apanhar um voo e ir para outra - numa viagem que demorará pelo menos hora e meia -, Flanagan vai colocar outro desafio dentro do desafio: acabar as seis abaixo das três horas."Pensei para mim 'isto é incrível! Alguém devia fazê-las todas este outuno!' Depois veio-me à cabeça 'por que não o faço eu?' Sempre tive como objetivo fazê-las todas. Tive de perceber primeiro se conseguia fazer isto. Estou retirada, sou treinadora e mãe e tive duas operações aos joelhos... Não sei se vou conseguir e se serei capaz, mas quero mesmo ter esse objetivo em mente", disse a atleta, que tem no seu registo uma vitória na Maratona de Nova Iorque de 2017 e que conta com um recorde pessoal na distância de 2:21:14, conseguidos em Berlim 2014.26/09: Berlim3/10: Londres10/10: Chicago11/10: Boston17/10: Portland7/11: Nova Iorque