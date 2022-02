Seis portugueses inscritos na elite da Maratona de Sevilha

A menos de três semanas do regresso à estrada, depois de um ano de ausência no calendário internacional, a edição de 2022 da Maratona de Sevilha foi esta terça-feira apresentada à imprensa local, num evento que marcou também o anúncio dos principais nomes que irão estar à partida no pelotão de elite a 20 de fevereiro. Entre eles constam seis portugueses, todos eles apostados em fazer boas marcas de olho nos próximos objetivos.Entre os inscritos lusos o mais bem cotado é Hermano Ferreira, que chega a esta maratona com um recorde pessoal de 2:13:28, conseguido em Viena, em 2010. Marcarão ainda presença Rui Pinto (2:14:45, Valencia 2020), Avelino Eusébio (2:18:50, Frankfurt 2019), Luís Saravia (campeão nacional da distância, com 2:18:08) e Miguel Borges (estreante na distância e que entra com 64:55 de meia maratona). Já no pelotão feminino até ver apenas consta o nome de Susana Cunha, com os 2:36:09, que lhe valeram a vitória na Maratona de San Sebastián de 2019.Além dos portugueses, nota para o restante do pelotão europeu, com nomes como o antigo recordista europeu Sondre Nordstad Moen (2:05:48, em Fukuoka 2017), os espanhóis Javi Guerra (2:07:27, Sevilha 2019), Dani Mateo (2:08:22, Valência 2020), o norueguês Weldu Gebretsadik (2:09:14, Roterdão 2014) e os franceses Hassan Chahdi (2:09:15, Valência 2020) e Nicolás Navarro (2:09:17, Valência 2020). Já nas senhoras o destaque europeu vai para a britânica Jess Piasecki, mas também para a espanhola Marta Galimany (2:27:08), que entra em prova com ambição de bater o recorde nacional do país vizinho, fixado em 2:26:51.A elite não-europeia pode ser consultada aqui