Será a Nutella o segredo do sucesso de Mo Farah?

Atualmente a preparar a sua presença na Maratona de Chicago - e talvez nos Mundiais de Doha... -, o britânico Mo Farah levantou esta semana um pouco ponta do véu relativamente aos seus hábitos quando está em preparação, detalhando ao portal canadiano 'Running Magazine' como gere normalmente a sua alimentação enquanto está em estágio, num relato no qual revela aquele pode ser um dos seus segredos: a Nutella.Outro pormenor interessante é que, ao contrário da grande maioria dos atletas africanos de topo, que saem bem cedo para treinar em jejum, Farah costuma comer sempre antes de treinar. "Gosto de ter sempre algo no meu estômago. Sinto-me com mais energia, até porque é melhor ter alguma do que nenhuma no nosso corpo", explicou.Farah normalmente acorda pelas 7 da manhã, mas apenas se levanta meia hora depois. "Faço uma caneca de café e é logo a primeira coisa que tomo. Para pequeno almoço normalmente faço duas tostas, uma com manteiga e outra com Nutella. Espero 45 minutos e depois vou para a minha corrida matinal"A corrida matinal habitualmente conta com 16 e 19 quilómetros, sendo seguida de trabalho de ginásio, tanto de fortalecimento como de 'core'."Ao almoço normalmente como uma sandwich de frango", detalha o britânico. E desengane-se quem pense que estas sandwiches são pequenas, até porque Farah diz-se apreciador de um prato bem recheado nas refeições principais.Depois do almoço, tira um tempo para uma sesta antes da sua corrida da tarde, que ronda os 8 quilómetros. Depois desse segundo treino, segue-se um período de relaxamento, que pode passar por um ou dois jogos na PlayStation. Caso neste período sinta fome, Farah ingere uma peça de fruta, como uma banana.Tal como ao almoço, o jantar também é farto e gira em torno de alimentos como salmão, arroz, vegetais e por vezes lasanha. Depois de jantar, Farah deita-se entre as 21:30 e as 22 horas e dorme... até começar tudo de novo.