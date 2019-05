Será esta a resposta da Adidas ao sucesso das Vaporfly?

Provavelmente farta de ver vários dos seus atletas a utilizarem as Nike Vaporfly de forma camuflada , como sucedeu em Viena com Lemawork Ketema, a Adidas encontra-se neste momento a desenvolver um novo protótipo do seu modelo de performance, as adizero. Muito pouco se sabe sobre estas novas sapatilhas, mas já foi possível ver alguns corredores da marca alemã a usá-las em Boston e Praga, ainda que os resultados não tenham sido de realce.De acordo com o que se escreve em sites especializados, estas novas adizero têm uma nova espuma de meia-sola e apresentam uma evolução da tecnologia Boost, sendo bastante provável que, tal como as Vaporfly ou as Carbon X da Hoka One One, tenham também uma placa de fibra de carbono na zona intermédia.Contacte-nos através do email: