Sisay Lemma e Zewditu Gelaw triunfam na edição inaugural da Meia Maratona de Ancara

Os etíopes Sisay Lemma e Zewditu Gelaw venceram no último fim de semana a primeira edição da Meia Maratona de Ancara, uma prova lançada este ano com o propósito de dar mais uma oportunidade de competição aos atletas locais, mas também para 'resolver' o facto da capital turca ser uma das poucas à escala mundial sem uma prova de atletismo de referência.Na prova masculina, Sisay Lemma venceu em 1:01.09, superando num percurso exigente e algo sinuoso a concorrência forte de Chimdessa Debele (2.º, com 1:01.27) e Vincent Nyageo (3.º, com 1:01.44). Já nas senhoras a luta foi menos renhida, com Zewditu Gelaw a ganhar em 1:08.28, à frente da turca Sultan Haydar (1:09.12) e a queniana Vivian Kosgei (1:10.11).