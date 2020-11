Skechers com sola Goodyear já chegaram a Portugal

Nunca a expressão 'dar uso aos pneus' fez tanto sentido no mundo da corrida. Já tínhamos visto a aposta forte da Adidas na utilização da melhor borracha possível para a sua sola, com a aliança feita há vários anos com a Continental, e agora foi a vez da Skechers também se 'unir' à mesma tendência, ao assinar um acordo com a marca de pneus Goodyear, que a partir de agora será responsável pela borracha que equipará todos os modelos da marca, tanto no running como no lifestyle.





Com esta parceria, os modelos da Skechers apresentam-se agora no mercado com a promessa de melhor aderência, estabilidade e durabilidade, três atributos normalmente bastante requisitados pelos corredores, tanto aqueles que procuram performance como os que somente tencionam correr por diversão. Uma novidade que, refira-se, já se encontra disponível no mercado português.Entre os modelos que já contam com esta borracha destacam-se o GOrun Speed Elite Hyper, o GOmeb Speed 6 Cloak Hyper, GOrun Razor 3 Cloak Hyper ou o GOrun Forza 4 Hyper.