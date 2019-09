Skechers GOrun Razor 3 Hyper coleciona distinções

Modelo especificamente desenhado para correr rápido e que 'levou' em março o queniano Edward Cheserek a igualar o recorde mundial dos 5 quilómetros em estrada (13:29 minutos), o Skechers GOrun Razor 3 Hyper é um dos modelos em destaque nos prémios da conceituada revista 'Runner’s World', ao merecer a distinção de "Gear of the Year".





Destacadas no início do ano como um dos modelos de referência para a redação do título especializado, as GOrun Razor 3 Hyper contam com a inovadora plataforma de meia sola Hyper Burst, especialmente concebida para dotar os mais variados modelos de características especiais de performance. Para lá desta espuma de meia sola inovadora (a mais leve e resiliente da marca), as GOrun Razor 3 Hyper destacam-se também pelo seu monomesh de engenharia durável e translúcido, o qual segundo a Skechers garante suporte e respirabilidade, isto para lá de uma sola que conta com a já habitual borracha injetada colocada nas zonas de maior contacto com o solo, o que promove uma maior durabilidade.Com 181 gramas e um drop de 4mm (24mm/20mm), as GOrun Razor 3 Hyper estão à venda por 170 euros.