Skechers GOrun Razor Excess 2: para correr rápido sem esquecer o conforto

Há já algum tempo que não testávamos modelos da Skechers por aqui, mas a espera valeu a pena. Ao longo do último mês e meio tivemos a chance de colocar à prova o GOrun Razor Excess 2 e o balanço é francamente positivo. Não se tratando de um 'super shoe', é um modelo com atributos para agradar a muitos corredores.A começar desde logo por aquilo que tantos e tantos atletas privilegiam: a leveza. E aqui, com 213 gramas, é certamente um modelo que ganha pontos preciosos na batalha com outros do mesmo segmento. Um peso pluma que se explica essencialmente pela simplicidade dos materiais utilizados na zona superior, que lhe dão não só conforto (aqui ficamos mesmo MUITO surpreendidos!) mas também uma respirabilidade muito interessante - que testamos em condições extremas nas últimas semanas... Ora, com essas características não é difícil adivinhar que temos aqui em mãos um modelo rápido, destinado a dias em que temos efetivamente de colocar o nosso melhor na estrada.Mas já lá vamos à sensação de corrida e para aquilo que este modelo foi desenhado. Primeiro, falemos da zona superior, que como dissemos está construída com materiais bastante finos e respiráveis. A única parte com maior adição de espuma está colocada na zona do calcanhar (em toda a volta) e também na língua, que nos parece estar mesmo no ponto. Ora, com esses dois locais de espuma mais notada, quase de forma miracolosa, a Skechers consegue tornar toda a experiência, desde o momento de calçar até à corrida, em algo bastante confortável. Mesmo muito confortável. O pé não fica excessivamente apertado no interior e os tamanhos parecem-nos fieis ao que vemos na maior parte das marcas. Na zona traseira temos também uma alça que ajuda bastante na hora de calçar as sapatilhas.Em relação à meia sola - com 4mm de drop (30mm/26mm), a Skechers utiliza a espuma Hyper Burst e acrescenta nesta zona uma pequena placa de fibra de carbono que está diretamente 'injetada' na espuma de meia-sola (num formato de T duplo). Isso permite manter o modelo bastante leve, ainda que lhe retire algum daquele retorno que temos noutros modelos mais avançados (e caros!) com placas de fibra de carbono integradas e devidamente notadas. E já que falamos em preço, aí vem mais um ponto de enorme valia destas GOrun Razor Excess 2. São 155 euros, o que para um modelo com propósito de ser utilizado em dias de competição ou treinos rápidos, com promessa de rendimento alto, é claramente uma aposta bem sucedida.Falando na utilização deste modelo, diríamos que está pensado para aqueles dias em que temos de colocar velocidade nos nossos treinos, seja fartlek, de ritmo ou até intervalados. Há quem possa igualmente utilizar para (alguma) longa distância, mas por aqui não nos arriscamos a fazê-las superar a meia maratona, muito por culpa da notória falta de amortecimento. Esse parece-nos ser o ponto limite, sendo que as distâncias ideias serão os 5 e 10 quilómetros.O único ponto negativo poderá ser a durabilidade, já que os materiais, especialmente na zona superior, não inspiram muita confiança nesse particular. Pelo contrário, a sola promete e... muito. Com borracha Good Year, o GOrun Razor Excess 2 conta com uma boa dose de borracha injetada, que até agora nos permitiu usá-lo de forma regular sem denotar grande desgaste. Outro ponto positivo que é dado por esta borracha injetada, mas também pelo perfil da sola, é a tração, que se revelou bastante elevada em todos os pisos.