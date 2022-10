Skechers lança novas Go Run Persistence

A Skechers lançou recentemente no mercado as novíssimas Go Run Persistence, um modelo pensado para atletas que procuram uma sapatilha de treino diária neutra e leve e reúne algumas das melhores inovações da marca nos últimos anos.Com uma palmilha integrada Arch Fit, desenvolvida por pedologistas, que proporciona ainda mais conforto ao pé, as Go Run Persistence contam ainda com uma sola com tecnologia Goodyear que assegura melhor tração, estabilidade e durabilidade - uma vez que incorpora os mesmos materiais utilizados na produção de pneus.Por outro lado, a tecnologia Hyper Arc assegura mais eficácia a cada passada e a placa de carbono (que aguarda patente) oferece uma melhor relação entre rigidez e peso, promovendo mais estabilidade e retorno de energia. Por fim, uma nota para a tecnologia Ultra Flight que promove um amortecimento ultraligeiro e reativo.Com 238 gramas, as Go Run Persistence têm um drop de 6mm (34mm/28mm) e estão à venda por 140 euros, tanto na sua plataforma online, como nas lojas Skechers Outlet Porto, Rua Santa Catarina – Porto, Arrábida Shopping, Fórum Coimbra, Leiria, C.C. Vasco da Gama, C.C. Colombo, Rossio, Rua Augusta, Oeiras Parque, Cascais, Almada, Freeport Shopping, Fórum Algarve, Algarve Shopping, Mar Shopping Algarve Ikea e Madeira.