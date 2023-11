Solange Jesus 11.ª na Maratona de Nova Iorque

A portuguesa Solange Jesus foi este domingo 11.ª colocada na Maratona de Nova Iorque, ao concluir a prova em 2:34.37 horas, bem longe da vencedora, a queniana Helen Obiri (em 2:27.23 horas).A atleta nacional, agora ao serviço do Sp. Braga, andou em grande parte da prova no grupo da frente, mas por volta dos 32 quilómetros acabou por perder o contacto em definitivo, após um ataque que se revelou decisivo na definição da vitória final. Ficaram Obiri, Viola Cheptoo, Sharon Lokedi, Letesenbet Gidey e Brigid Kosgei, que acabariam por discutir o triunfo entre si. Levou a melhor Obiri, com um incrível sprint final no qual suplantou Gidey (a 5 segundos) e Sharon Lokedi (a 10).Na prova masculina a história foi bem diferente, já que Tamirat Tola, o vencedor, cedo forçou o ritmo e partiu o grupo de favoritos. O etíope venceria de forma destacada, em 2:04.58 horas, deixando Albert Korir a 1.58 minutos e Shura Kitata a 2.12. Com a marca conseguida, Tola consegue finalmente bater o recorde do percurso nova-iorquino, que estava desde 2011 na posse de Geoffrey Mutai (2:05:06).