Solange Jesus brilha com novo recorde pessoal na Maratona de Paris

A portuguesa Solange Jesus foi este domingo nona colocada na Maratona de Paris, com uma marca de 2:28.15 horas que são um novo recorde pessoal por 49 segundos. A anterior marca era de 2:29.04 e tinha sido conseguida precisamente na prova parisiense do ano passado.A atleta do Feirense, de 36 anos, conseguiu cumprir aquilo que havia assumido ana antevisão e deu um passo importante na obtenção de pontos rumo ao Jogos Olímpicos de Paris do próximo ano. A marca de qualificação direta, refira-se, está nos 2:26.50.Também presentes em Paris, Hélio Gomes e Fernando Serrão tiveram estreias distintas. O primeiro, aos 38 anos, debutou com um tempo próximo daquele que havia assumido como objetivo (2:15.51, com passagem à 'meia' em 1:06.17), ao passo que o segundo, depois de ter passado à meia maratona em 1:07.35, acabou com 2:21.53. Em termos de classificação, Hélio Gomes foi 17.º e Fernando Serrão finalizou em 30.º.Quanto aos pódios, nos homens venceu o queniano Abeje Ayana (2:07.15 horas), à frente de Guye Adole (2:07.35) e Josphat Boit (2:07.40). Nas senhoras ganhou a etíope Helah Kiprop (2:23.19), superiorizando-se a Atalel Anmut (2:23.19) e Fikrte Wereta (2:23:22).