Solange Jesus entre a elite de luxo da Maratona de Nova Iorque

Depois de ter estado este fim de semana a representar o nosso país nos Campeonatos do Mundo, a portuguesa Solange Jesus surge esta terça-feira entre as atletas de elite que vão marcar presença na Maratona de Nova Iorque, agendada para 5 de novembro.A atleta portuguesa, de 36 anos, que tem como recorde pessoal as 2:28.15 horas conseguidas em Paris este ano, surge destacada nesta segunda atualização da lista de elites, na qual foram agora adicionadas outras atletas de enorme valia, como a etíope Letesenbet Gidey (2:16.49), a israelita Lonah Chemtai Salpeter (2:17.45), a etíope Gotytom Gebreslase (2:18.11) e as quenianas Edna Kiplagat (2:19.50) e Viola Cheptoo (2:22.44). Este incrível lote de estrelas junta-se aos primeiros nomes já revelados, onde entravam Sharon Lokedi, Hellen Obiri, Peres Jepchirchir e a recordista mundial Brigid Kosgei.Se o pelotão feminino apresenta uma qualidade incrível - com sete mulheres com recordes abaixo das 2:20 horas -, o masculino não fica nada atrás. Ao todo são seis os atletas com marcas abaixo das 2:06, com o maior destaque a ir para o etíope Mosinet Geremew, detentor de uma marca de 2:02.55. Presente estará também o queniano Evans Chebet (2:03.00), o campeão em título da prova nova-iorquina, e Geoffrey Kamworor (2:04.23), tal como o etíope Shura Kitata (2:04.49) e o holandês Abdi Nageeye (2:04.56). No plano europeu, nota ainda para o israelita Maru Teferi (2:06.43), recente medalha de prata nos Mundiais, o belga Koen Naert (2:06.56) e o italiano Iliass Aouani (2:07.16).