Speedgoat 5 reforça aposta da Hoka no mundo do trail

Modelo que já é um clássico da Hoka, o Speedgoat chega em 2022 à sua 5.ª evolução e, como seria de esperar, as novidades são muitas e com a promessa de melhorar (ainda mais) a experiência de quem faz dos trails o seu terreno predileto de aventuras.Com 291 gramas e 5mm de drop (33mm/29mm) no modelo masculino e 242 gramas e 4mm de drop (31mm/27mm) no feminino, as Speedgoat 5 apresentam-se com a promessa de terem melhorar os "poucos pontos débeis que tinham, mas sem perder a identidade". As novidades prendem-se essencialmente com a atualização da sola, que utiliza agora um composto Vibram Megagrip com uma melhoria da aderência e também de potência na travagem.Mais leve do que a versão 4 (são 15 gramas de diferença), as Speedgoat 5 contam com um 'upper' com menos capas sobrepostas, o que permite também uma construção mais sustentável. Para mais, essas alterações promovem uma maior flexibilidade e comodidade a cada passada. Já a meia-sola está também melhorada e um pouco mais leve.As Hoka Speedgoat 5 estão já à venda com um preço de 145 euros.